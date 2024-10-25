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В Башкирии распродают квартиры должников от 397 тысяч рублей

В Башкирии распродают арестованные квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии можно купить квартиру площадью 31 квадратный метр за 357 тысяч рублей. Жилье находится в Межгорье и выставлена на аукцион из-за наложенного ареста на имущество должника.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по РБ торги по продаже арестованной недвижимости пройдут 27 ноября. С молотка в этот день уйдут 57 лотов, в том числе жилые объекты, но большинство из них помещения для аренды и нежилые здания.

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