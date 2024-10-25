В Башкирии распродают квартиры должников от 397 тысяч рублей

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по РБ торги по продаже арестованной недвижимости пройдут 27 ноября. С молотка в этот день уйдут 57 лотов, в том числе жилые объекты, но большинство из них помещения для аренды и нежилые здания.