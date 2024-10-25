В Башкирии распродают квартиры должников от 397 тысяч рублей

В Башкирии можно купить квартиру площадью 31 квадратный метр за 357 тысяч рублей. Жилье находится в Межгорье и выставлена на аукцион из-за наложенного ареста на имущество должника.
Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по РБ торги по продаже арестованной недвижимости пройдут 27 ноября. С молотка в этот день уйдут 57 лотов, в том числе жилые объекты, но большинство из них помещения для аренды и нежилые здания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.