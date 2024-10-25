Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветреной, но ещё тёплой будет погода на предстоящих выходных в Хабаровске

Осадков в регионе не прогнозируют.

Сейчас в Олбани: +8° 3 м/с 71% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Freepik

В предстоящие выходные погоду будет определять область высокого давления, поэтому на большей территории осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный, в субботу местами порывы 15−20 м/с, во второй выходной день ветер станет тише. Температура воздуха к утру будет понижаться до −2…-7 градусов, днем столбики термометров покажут в пределах 5…10 градусов, сообщает ИА AmurMedia.

«Такой температурный режим будет в целом соответствовать климатической норме», — сообщают в ФБГУ «Дальневосточное УГМС».

В Хабаровске на выходных осадки не прогнозируются. Ветер в субботу умеренный, ночью сильный, порывы 15−20 м/с. Во второй выходной день станет тише, 4−9 м/с. Температура ночью будет понижаться до −2…-5 градусов, после полудня воздух прогреется до 5…8 градусов. Предварительно, в начале следующей недели продолжит преобладать сухая погода с температурой около нормы.