Ветреной, но ещё тёплой будет погода на предстоящих выходных в Хабаровске

В предстоящие выходные погоду будет определять область высокого давления, поэтому на большей территории осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный, в субботу местами порывы 15−20 м/с, во второй выходной день ветер станет тише. Температура воздуха к утру будет понижаться до −2…-7 градусов, днем столбики термометров покажут в пределах 5…10 градусов, сообщает ИА AmurMedia.
«Такой температурный режим будет в целом соответствовать климатической норме», — сообщают в ФБГУ «Дальневосточное УГМС».
В Хабаровске на выходных осадки не прогнозируются. Ветер в субботу умеренный, ночью сильный, порывы 15−20 м/с. Во второй выходной день станет тише, 4−9 м/с. Температура ночью будет понижаться до −2…-5 градусов, после полудня воздух прогреется до 5…8 градусов. Предварительно, в начале следующей недели продолжит преобладать сухая погода с температурой около нормы.