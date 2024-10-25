Ветреной, но ещё тёплой будет погода на предстоящих выходных в Хабаровске

В Хабаровске на выходных осадки не прогнозируются. Ветер в субботу умеренный, ночью сильный, порывы 15−20 м/с. Во второй выходной день станет тише, 4−9 м/с. Температура ночью будет понижаться до −2…-5 градусов, после полудня воздух прогреется до 5…8 градусов. Предварительно, в начале следующей недели продолжит преобладать сухая погода с температурой около нормы.