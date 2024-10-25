Беспросветно: Планы рушатся, отдохнуть не выйдет — в Кишинёве опять отключают электричество — публикуем адреса

ул. Бэчоий Ной, 1−17, 31, 999, 2−12, 14/12, 18, пер. Бэчоий Ной, 3, 9/1, Г. Кучеряну, 4, 8, 12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну, 5A, Имашулуй, 4, 12−28, пер. Имашулуй, 2, Мунчешть, 600−654, 682696, 702−706, 9999, Пашунилор, 5, Ревака, 2, 2A, 2b, 2B, 2C, 2D, 3, 6, 6A, пер. Ревака, 2−4, В. Зарзар, 1−11, 17−25, 31, 37, 4−10, 10A, 10B, 16, 28−38, пер. В. Зарзар, 3A, 4B, 10, 15, 16, 26−28, 27, 35 — с 08:50 до 16:50.