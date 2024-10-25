Создан бионический костюм для поддержки человека на Севере

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Инженеры Петрозаводского государственного университета разработали бионический костюм, обеспечивающий мониторинг жизнестойкости человека в северных условиях и создающий ему цифровых помощников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-офисе проекта «Инжиниринг и инновации в России» Центра управления проектами в промышленности.
«Бионический костюм реализует эффективное взаимодействие человека с объектами, отражающими свойства жизнестойкости. Концептуальная модель ориентирована на разработку различных цифровых ассистентов, каждый способен обеспечивать различные виды поддержки жизнестойкости человека: сопротивляемость ментального здоровья к стрессам и другим негативным внешним факторам, адаптация к условиям работы и проживания, сопротивляемость к усталости, мотивация к сохранению здоровья в условиях северных территорий», — заявил директор инжинирингового центра университета Алексей Штыков, чьи слова приводятся в сообщении.
Разработанные методы обеспечивают автоматизацию и цифровизацию известных методов физиологических наблюдений за тем, как двигается человек, как воспринимает информацию и работает его организм. За счет применения бионических интернет-технологий и технологий искусственного интеллекта инженерам удалось сократить участие оператора в процедуре получения исходных данных наблюдения.
«Нами применены технологии ИИ на основе надеваемой и носимой аппаратуры для ускорения передачи и обработки данных, обеспечения постоянной быстрой обратной связи с человеком. В качестве аппаратной части используются доступные на рынке решения — сенсорная, вычислительная и сетевая аппаратура. Для использования пока недоступной аппаратуры применяются методы имитационного моделирования», — добавил Штыков.
Ученые уверены, что полученные научные результаты имеют потенциал использования в прикладных научных исследованиях и разработках, связанных с применением интеллектуальных интернет-систем мониторинга человека, в том числе для мобильной медицины и здорового образа жизни, промышленного интернета, цифровизации образования и туризма. В настоящее время в Карелии проводятся пилотные внедрения полученных научных результатов.