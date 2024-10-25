Создан бионический костюм для поддержки человека на Севере

Ученые уверены, что полученные научные результаты имеют потенциал использования в прикладных научных исследованиях и разработках, связанных с применением интеллектуальных интернет-систем мониторинга человека, в том числе для мобильной медицины и здорового образа жизни, промышленного интернета, цифровизации образования и туризма. В настоящее время в Карелии проводятся пилотные внедрения полученных научных результатов.