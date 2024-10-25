Разработан уникальный сенсор для обнаружения инертных газов

«Суть раскрытого механизма детектирования положительных ионов гелия, неона и аргона заключается в том, что ион, подлетая к поверхности оксида олова, забирает один недостающий электрон. При этом он выбивает один поверхностный атом кислорода, тем самым меняя электрическое сопротивление пленки. Это изменение и является хеморезистивным откликом, по величине которого определяется факт контакта поверхности пленки с инертными газами и вид инертного газа», — процитировали в министерстве руководителя научной группы, заведующую кафедрой радиотехники и электродинамики СГУ Ольгу Глухову.