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В Минске легендарный универсам «Центральный» снова выставили на продажу

Легендарный универсам «Центральный» снова продают в Минске, но по сниженной цене.

Источник: Комсомольская правда

В Минске легендарный универсам «Центральный» снова выставили на продажу, пишет площадка недвижимости Realt.by.

В сообщении сказано, что в 2014 году универсам купила компания «НП-Сервис», которая в тот момент занималась импортом продуктов и развитием сети магазинов «Домашний». В 2017 году в «Центральном» был сделан ремонт, однако по причине финансовых проблем компании в 2018 году универсам выставили на продажу почти за 10 миллионов долларов.

Говорится, что тогда покупателей не нашлось. В 2021 году в «Центральном» открылся магазин «Евроопт». Сейчас легендарный универсам снова выставили на продажу. Речь идет про четыре этажа площадью 2813 квадратных метра. В стоимость также входит цокольный этаж, где расположены вспомогательные помещения. Цена составляет 6 миллионов 741 тысячу 600 долларов.

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