В Минске легендарный универсам «Центральный» снова выставили на продажу, пишет площадка недвижимости Realt.by.
В сообщении сказано, что в 2014 году универсам купила компания «НП-Сервис», которая в тот момент занималась импортом продуктов и развитием сети магазинов «Домашний». В 2017 году в «Центральном» был сделан ремонт, однако по причине финансовых проблем компании в 2018 году универсам выставили на продажу почти за 10 миллионов долларов.
Говорится, что тогда покупателей не нашлось. В 2021 году в «Центральном» открылся магазин «Евроопт». Сейчас легендарный универсам снова выставили на продажу. Речь идет про четыре этажа площадью 2813 квадратных метра. В стоимость также входит цокольный этаж, где расположены вспомогательные помещения. Цена составляет 6 миллионов 741 тысячу 600 долларов.
Ранее мы писали, что проработавшее 17 лет кафе «Сказочный замок» сносят в парке Горького в Минске.
Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
А еще синоптики рассказали, что днем 25 октября в Беларуси будет от +7 до +13 тепла.