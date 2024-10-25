В Минске легендарный универсам «Центральный» снова выставили на продажу

В сообщении сказано, что в 2014 году универсам купила компания «НП-Сервис», которая в тот момент занималась импортом продуктов и развитием сети магазинов «Домашний». В 2017 году в «Центральном» был сделан ремонт, однако по причине финансовых проблем компании в 2018 году универсам выставили на продажу почти за 10 миллионов долларов.