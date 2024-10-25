Производственный календарь на ноябрь 2024 года: праздники и рабочие дни в ноябре

7 ноября — День согласия и примирения. В СССР в этот день проходили масштабные демонстрации и торжественные мероприятия в честь годовщины Октябрьской социалистической революции. В 1996 году праздник был переименован в соответствии с указом президента в День согласия и примирения. С 2005 года этот день перестал быть выходным и праздничным, но старшее поколение по традиции отмечает эту дату.