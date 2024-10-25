Красноярский пристав обольстила должника и заставила вернуть 1,5 млн рублей

В Красноярском крае судебный пристав обольстила предпринимателя и заставила его выплатить все долги своим бывшим работникам в общем размере почти 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления ФССП.
Работодатель из Берёзовского района долгое время не платил, отказывался выплатить долги по зарплате своим бывшим работникам. Судебные приставы стали искать мужчину, но выйти на него долгое время не получалось.
Приставы нашли страницу неплательщика в одной из социальных сетей. Сотрудница ФССП написала предпринимателю и с помощью личного обаяния получила его номер телефона. Судебный пристав позвонила мужчине и заявила, что если в ближайшее время он не выплатит бывшим работникам зарплату, то ему грозит уголовное дело.
Разговор подействовал на предпринимателя. В течение следующих трёх дней он полностью погасил свой долг перед работниками.