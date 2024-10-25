Красноярский пристав обольстила должника и заставила вернуть 1,5 млн рублей

Приставы нашли страницу неплательщика в одной из социальных сетей. Сотрудница ФССП написала предпринимателю и с помощью личного обаяния получила его номер телефона. Судебный пристав позвонила мужчине и заявила, что если в ближайшее время он не выплатит бывшим работникам зарплату, то ему грозит уголовное дело.