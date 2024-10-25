Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Уфимской колоннаде на набережной возобновляется светомузыкальное шоу

Теперь здесь будет звучать фоновая музыка.

Источник: gorodufa.ru

На Уфимской колоннаде на набережной реки Белой с 26 октября возобновят светомузыкальное шоу, сообщает администрация города.

После открытия объекта с 10 октября горожанам показывали светомузыкальные представления, которые сопровождались звучанием гимнов Российской Федерации, Республики Башкортостан и Абхазии. Теперь здесь будет звучать фоновая музыка.

Начало с 20:00, продолжительность составит 7 минут.

Подсветка колоннады будет работать с момента включения наружного освещения.

Напомним, колоннаду на набережной возвели в знак дружбы народов Башкирии и Абхазии. Она является точной копией архитектурного сооружения на набережной Махаджиров в Сухуме. Высота составляет 12 метров, длина — 30 метров.

туризм и отдых