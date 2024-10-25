На Уфимской колоннаде на набережной возобновляется светомузыкальное шоу

На Уфимской колоннаде на набережной реки Белой с 26 октября возобновят светомузыкальное шоу, сообщает администрация города.
После открытия объекта с 10 октября горожанам показывали светомузыкальные представления, которые сопровождались звучанием гимнов Российской Федерации, Республики Башкортостан и Абхазии. Теперь здесь будет звучать фоновая музыка.
Начало с 20:00, продолжительность составит 7 минут.
Подсветка колоннады будет работать с момента включения наружного освещения.
Напомним, колоннаду на набережной возвели в знак дружбы народов Башкирии и Абхазии. Она является точной копией архитектурного сооружения на набережной Махаджиров в Сухуме. Высота составляет 12 метров, длина — 30 метров.