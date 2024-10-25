Снег с дождем придут в Свердловскую область на выходных

В Свердловскую область 26 и 27 октября придет непогода. Снег с дождем накроют регион. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Уже днем 25 октября на Среднем Урале начнет меняться погода. Значительно опустится температура воздуха.
— На территорию региона постепенно распространяется холодный воздух. Несмотря на прояснения, сохранятся небольшие осадки, по северу Свердловской области — в виде мокрого снега, — рассказал синоптик Пулин.
Так, 26 октября воздух прогреется лишь до +5 градусов. 27 октября похолодает до +4. 28 и 29 числа сохранятся +3 градуса. 30 октября прогнозируется +4 градуса. А 31 числа ожидается потепление до +6 градусов.