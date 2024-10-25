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Снег с дождем придут в Свердловскую область на выходных

В Свердловской области пройдут дожди со снегом.

Сейчас в Олбани: +7° 2 м/с 70% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область 26 и 27 октября придет непогода. Снег с дождем накроют регион. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Уже днем 25 октября на Среднем Урале начнет меняться погода. Значительно опустится температура воздуха.

— На территорию региона постепенно распространяется холодный воздух. Несмотря на прояснения, сохранятся небольшие осадки, по северу Свердловской области — в виде мокрого снега, — рассказал синоптик Пулин.

Так, 26 октября воздух прогреется лишь до +5 градусов. 27 октября похолодает до +4. 28 и 29 числа сохранятся +3 градуса. 30 октября прогнозируется +4 градуса. А 31 числа ожидается потепление до +6 градусов.