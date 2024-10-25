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Школьники из Беларуси взяли золото на первой Международной олимпиаде по экологии

Белорусские школьники стали победителями первой Международной олимпиады по экологии и изменению климата.

Источник: Комсомольская правда

Школьники из Беларуси взяли золото на первой в мире очной международной олимпиаде по экологии и вопросам изменения климата (International Olympiad on Climate Change and Environmental Issues, IOCE 2024), которая прошла в России на федеральной территории «Сириус». Подробности БелТА озвучила пресс-атташе федеральной территории «Сириус» Катерина Алексина.

В сообщении сказано, что в индивидуальных зачетах победителями стали белорусские школьники Ксения Заяц и Илья Курьянович, которые набрали максимальное количество баллов по итогам теоретического тура. Всего в олимпиаде принимали участие 30 школьников из семи стран мира. Называются Пакистан, Таджикистан, Россия, Абхазия, Беларусь, Индонезия, Сейшельские Острова.

Отмечается, что олимпиада состояла из двух туров. Речь идет о теоретическом и практическом. Последний проводился в горах, на экологических маршрутах Кавказского биосферного заповедника.

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