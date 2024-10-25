Школьники из Беларуси взяли золото на первой Международной олимпиаде по экологии

В сообщении сказано, что в индивидуальных зачетах победителями стали белорусские школьники Ксения Заяц и Илья Курьянович, которые набрали максимальное количество баллов по итогам теоретического тура. Всего в олимпиаде принимали участие 30 школьников из семи стран мира. Называются Пакистан, Таджикистан, Россия, Абхазия, Беларусь, Индонезия, Сейшельские Острова.