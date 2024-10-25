Школьники из Беларуси взяли золото на первой Международной олимпиаде по экологии

Школьники из Беларуси взяли золото на первой в мире очной международной олимпиаде по экологии и вопросам изменения климата (International Olympiad on Climate Change and Environmental Issues, IOCE 2024), которая прошла в России на федеральной территории «Сириус». Подробности БелТА озвучила пресс-атташе федеральной территории «Сириус» Катерина Алексина.
В сообщении сказано, что в индивидуальных зачетах победителями стали белорусские школьники Ксения Заяц и Илья Курьянович, которые набрали максимальное количество баллов по итогам теоретического тура. Всего в олимпиаде принимали участие 30 школьников из семи стран мира. Называются Пакистан, Таджикистан, Россия, Абхазия, Беларусь, Индонезия, Сейшельские Острова.
Отмечается, что олимпиада состояла из двух туров. Речь идет о теоретическом и практическом. Последний проводился в горах, на экологических маршрутах Кавказского биосферного заповедника.
Тем временем в Минске легендарный универсам «Центральный» снова выставили на продажу.
Ранее мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
Кстати, белорусская супермодель Евгения Катова жестко ответила хейтерам: «Все что, у меня есть я заработала сама, в том числе моя голову холодной водой в туалетах!».