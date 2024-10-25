Почетный знак «Доброволец Красноярска» появится в 2025 году

Так, в 2025 году в нашем городе впервые появится дополнительная мера поддержки волонтерской деятельности — почетный знак «Доброволец Красноярска». Ежегодно его смогут получать 15 человек. Кроме того, им будет положена выплата в пять тысяч рублей.