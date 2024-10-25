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Почетный знак «Доброволец Красноярска» появится в 2025 году

Ежегодно его смогут получать 15 человек.

Источник: Комсомольская правда

На комиссии по социальной политике депутаты городского Совета рассмотрели изменения в муниципальную программу «Развитие молодежной политики и туризма в Красноярске» на 2025−2027 годы. Как пишут Gornovosti, народные избранники предложили поддержать изменения.

Так, в 2025 году в нашем городе впервые появится дополнительная мера поддержки волонтерской деятельности — почетный знак «Доброволец Красноярска». Ежегодно его смогут получать 15 человек. Кроме того, им будет положена выплата в пять тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае планируют развивать беспилотную гражданскую авиацию.