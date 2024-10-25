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В Челябинской области олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров раздаст автографы

В эти выходные, 26 и 27 октября, в Магнитогорске любой желающий сможет получить автограф олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Встреча с выдающимся спортсменом состоится на арене «Металлург» в рамках проекта «Герои на льду». Рассказываем, какие ещё развлечения ожидают южноуральцев.

С 23 по 27 октября на арене «Металлург» в Магнитогорске проходят всероссийские соревнования среди юниоров «Звёзды Магнитки» и этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках среди взрослых спортсменов. В рамках проекта «Герои на льду» жители смогут не только получить автограф Романа Костомарова, но и посетить зал славы спортсменов, а также презентацию эксклюзивных картин.

А 26—27 октября пройдёт «Ростелеком Гран При России — Звёзды Магнитки», где зрители увидят российских спортсменов из основного состава сборной страны, которые выступят во всех четырёх видах программы: в мужском и женском одиночном катании, парном катании, а также танцах на льду.

— Победители этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске получат уникальные награды, — поделились в пресс-службе правительства Челябинской области. — Специально к такому важному спортивному событию художники создали эскиз медали. Награды получили нестандартную форму и вращающийся элемент в виде снежинки.

А в декабре прошлого года в Челябинске прошёл Чемпионат России по фигурному катанию. Официальное закрытие соревнований, как и все его этапы, прошло в ледовой арене «Трактор». После награждения победителей пять лучших фигуристов в каждой из дисциплин выступили на льду с показательной программой.