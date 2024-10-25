В Челябинской области олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров раздаст автографы

А в декабре прошлого года в Челябинске прошёл Чемпионат России по фигурному катанию. Официальное закрытие соревнований, как и все его этапы, прошло в ледовой арене «Трактор». После награждения победителей пять лучших фигуристов в каждой из дисциплин выступили на льду с показательной программой.