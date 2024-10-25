МЧС призывает не гулять ночью на «Красноярских Столбах» из-за медведей

«Если желания встретиться нос к носу с косолапым нет, то возвращайтесь со “Столбов” засветло! Не забывайте правильно экипироваться, не оставляйте после себя мусор и остатки еды. Также возьмите с собой заряженный телефон, чтобы в случае ЧП связаться со спасателями», — рекомендуют в МЧС.