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МЧС призывает не гулять ночью на «Красноярских Столбах» из-за медведей

Спасатели призывают жителей и гостей Красноярска не гулять ночью на «Красноярских Столбах» из-за высокой активности медведей.

Источник: Freepik

Специалисты настоятельно рекомендуют гулять по территории нацпарка исключительно в дневное время.

«Если желания встретиться нос к носу с косолапым нет, то возвращайтесь со “Столбов” засветло! Не забывайте правильно экипироваться, не оставляйте после себя мусор и остатки еды. Также возьмите с собой заряженный телефон, чтобы в случае ЧП связаться со спасателями», — рекомендуют в МЧС.

Также спасатели просят жителей и гостей города не покорять скалы без необходимого оборудования и физической подготовки.

МЧС