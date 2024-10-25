В Красноярском крае закрываются паромные переправы

В Красноярском крае начали закрывать на зиму паромные переправы. За сутки перестала работать одна из них, в Большеулуйском районе. Также закрыт доступ на наплавные мосты в Ачинске, Бирилюсском и Большеулуйском районах. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю.