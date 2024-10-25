В Красноярском крае закрываются паромные переправы

В Красноярском крае начали закрывать на зиму паромные переправы. За сутки перестала работать одна из них, в Большеулуйском районе. Также закрыт доступ на наплавные мосты в Ачинске, Бирилюсском и Большеулуйском районах. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю.
На сегодняшний день, в регионе продолжают работать 11 паромных переправ:
— по две в Енисейском и Мотыгинском районах;
— по одной в Бирилюсском, Большеулуйском, Большемуртинском, Казачинском, Каратузском, Кежемском и Новоселовском районах.
Также можно переправиться по трем понтонным мостам:
— двум в Боготольском районе;
— одному в Ермаковском районе.
Водителей просят учитывать эту информацию во время поездок.