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В Красноярском крае закрываются паромные переправы

В Большеулуйском районе завершила работу паромная переправа.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае начали закрывать на зиму паромные переправы. За сутки перестала работать одна из них, в Большеулуйском районе. Также закрыт доступ на наплавные мосты в Ачинске, Бирилюсском и Большеулуйском районах. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю.

На сегодняшний день, в регионе продолжают работать 11 паромных переправ:

— по две в Енисейском и Мотыгинском районах;

— по одной в Бирилюсском, Большеулуйском, Большемуртинском, Казачинском, Каратузском, Кежемском и Новоселовском районах.

Также можно переправиться по трем понтонным мостам:

— двум в Боготольском районе;

— одному в Ермаковском районе.

Водителей просят учитывать эту информацию во время поездок.