В Красноярском крае молодые специалисты будут получать северные выплаты с первого дня работы

Людмила Магомедова, председатель профильного комитета, подчеркнула, что о необходимости этого законопроекта комитет говорил давно. Доплаты для молодых специалистов — мера привлечения кадров, которая давно зарекомендовала себя в Норильске. Благодаря поддержке губернатора и правительства края стало возможным распространить доплаты для молодежи всей Арктической зоны. При этом работа над документом будет продолжена: «Уверена, что в дальнейшем, мы будем не только привлекать новые кадры, но и продумывать как сделать, чтобы профессионалы, любящие и знающие свое дело, не торопились уезжать с Севера: они нужны как компетентные мастера, наставники для молодежи. Необходимо закреплять на местах и стимулировать опытных специалистов, в которых так нуждаются краевые учреждения культуры, социальной политики, медицины и образования».