В Красноярском крае молодые специалисты будут получать северные выплаты с первого дня работы

Вопрос привлечения кадров в крае, особенно в северных его территориях, стоит очень остро. По словам руководителя агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Антона Нарчуганова, специалистов не хватает во всех областях. К 2030 году, с учетом реализации крупных инвестиционных проектов на севере края потребность в работниках может возрасти до 100 тысяч человек. Около 10 тысяч из них — это специалисты, которые переедут в Арктическую зону со своими семьями. Это серьезный вызов для систем образования, медицины, социальной политики, функционирование которых невозможно обеспечить без квалифицированных кадров.
Одна из причин существующего дефицита специалистов бюджетной сферы — неконкурентная оплата труда по сравнению с другими секторами экономики. Новый закон позволит поддержать и привлечь молодых специалистов к работе. Сейчас оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. Также для молодых людей, проработавших на этих территориях не менее пяти лет, предусмотрены дополнительные выплаты, так называемые «полярки».
Разработанный законопроект предлагает для молодежи, работающей в краевых государственных учреждениях Арктической зоны, установить персональную выплату с учетом работы в особых условиях, компенсирующую максимальную процентную надбавку работнику, не имеющему соответствующего стажа, с первого дня включив её в действующую систему оплаты труда. Новым законом будет снято и условие о необходимости пятилетнего проживания на территориях Крайнего Севера.
Депутаты северного комитета единогласно поддержали документ в первом чтении.
Людмила Магомедова, председатель профильного комитета, подчеркнула, что о необходимости этого законопроекта комитет говорил давно. Доплаты для молодых специалистов — мера привлечения кадров, которая давно зарекомендовала себя в Норильске. Благодаря поддержке губернатора и правительства края стало возможным распространить доплаты для молодежи всей Арктической зоны. При этом работа над документом будет продолжена: «Уверена, что в дальнейшем, мы будем не только привлекать новые кадры, но и продумывать как сделать, чтобы профессионалы, любящие и знающие свое дело, не торопились уезжать с Севера: они нужны как компетентные мастера, наставники для молодежи. Необходимо закреплять на местах и стимулировать опытных специалистов, в которых так нуждаются краевые учреждения культуры, социальной политики, медицины и образования».