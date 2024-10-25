Получена первая партия топлива из неперерабатываемого пластика

Готовый продукт подвергается тщательному анализу: исследователи изучают его фракционный, групповой, компонентный и элементный состав. Замеряют показатели серы и хлора на выходе, температуры вспышки и помутнения. Данные параметры очень важны для дальнейшего использования конечного продукта, они определяют его практическое назначение. Первые эксперименты ученые НГУ провели с использованием никель-молибденовых катализаторов на алюмооксидном носителе. На них удалось получить первые положительные результаты. «Главное — при отработке данной технологии мы продолжаем совершенствовать свои навыки работы с этим особенным сырьем, которое так сильно отличается от нефти. Для нас это очень интересная задача, поскольку пластиковых отходов действительно становится все больше. И далеко не все подлежат вторичной переработке. Захоронение их на свалках — не решение проблемы. Для меня, с точки зрения науки, интересно выявить особенности переработки данного сырья, а также требования к свойствам катализатора, которые позволят стабильно и долго получать качественные моторные топлива и масла из неперерабатываемых отходов в ценное топливо», — приводит пресс-служба слова доцента НГУ Екатерины Воробьевой.