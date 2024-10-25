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«Холодный фронт принесет дожди»: Кубань накроет октябрьская мзга

Температура воздуха до +15 градусов ожидается в Краснодаре 25 октября.

Сейчас в Олбани: +7° 2 м/с 70% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

После короткого потепления в Краснодарском крае снова начинает холодать. На смену солнечным дням и температуре +19 градусов в регион снова придут дожди, а температура воздуха плавно начнет понижаться.

«Территорию Краснодарского края будет пересекать холодный атмосферный фронт. Смещаясь с севера, он принесет в регион более плотные облака и очаги дождей, что ограничит дневной прогрев», — рассказал ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

25 октября, преимущественно вечером, в Краснодаре прогнозируют кратковременные дожди. Дневная температура воздуха составит +13…+15 градусов.

По краю будет переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Синоптики также прогнозируют западный ветер 4−9 м/с, а в некоторых районах с порывами до 12 м/с.

Днем температура воздуха в регионе составит +10…+15 градусов, в горах — +4…+9, на Черноморском побережье — +12…+17, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Октябрьская мзга продержится до начала рабочей недели.

Ранее синоптики говорили, что к концу рабочей недели характер погоды снова поменяется. На Кубани местами пройдут дожди, и на территорию края начнут поступать холодные воздушные массы. За этим последует снижение температуры на два-три градуса каждый день.

В связи с этим, ночью и утром в горах возможен мокрый снег. А местами в крае — туман.