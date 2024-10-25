Новосибирский облсуд оправдал уборщицу из Киргизии по делу о краже сумки с 7 миллионами

Защита уроженки Киргизии Айнагуль Борбуевой добилась отмены приговора за кражу 7 миллионов рублей, в которой женщину обвинили в 2021 году. Новосибирский областной суд полностью оправдал иностранку.
Напомним, что Айнагуль Борбуева работала техничкой в отеле на набережной и по пути на работу, подобрала валявшуюся на земле сумку от ноутбука. Вскоре в полицию в полицию обратился бизнесмен, который заявил, что накануне выпивал с другом в ресторане гостиницы и потерял сумку с крупной суммой денег.
Гражданку Киргизии обвинили в краже. Уборщица уверяла, что в найденной сумке находились только ручка, медицинская маска и флэшка, а никаких миллионов она не видела. Тем не менее, Октябрьский райсуд обвиняемой не поверил и назначил ей 2,5 года колонии общего режима за кражу, совершенную в особо крупном размере (ст. 158 УК).
Адвокат Борбуевой подал апелляцию. Вышестоящая инстанция признала наличие 7 миллионов рублей в сумке не доказанным и заменила реальный срок штрафом. А теперь, как сообщает «КП-Новосибирск», Новосибирский областной суд полностью оправдал уроженку Средней Азии.
Женщина провела более полутора лет в СИЗО. Теперь она получила право на реабилитацию, которым планирует воспользоваться. Оправданная также будет требовать компенсацию за время, проведенное за решеткой.
Иван ЛУДНОВ.