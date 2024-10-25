Новосибирский облсуд оправдал уборщицу из Киргизии по делу о краже сумки с 7 миллионами

Гражданку Киргизии обвинили в краже. Уборщица уверяла, что в найденной сумке находились только ручка, медицинская маска и флэшка, а никаких миллионов она не видела. Тем не менее, Октябрьский райсуд обвиняемой не поверил и назначил ей 2,5 года колонии общего режима за кражу, совершенную в особо крупном размере (ст. 158 УК).