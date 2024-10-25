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Пассажирам пришлось толкать маршрутку до заправки в Новосибирске

В Новосибирске пассажирам маршрутки пришлось самостоятельно толкать транспорт до ближайшей заправки.

Об этом сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black.

Речь идет о маршрутке № 53. Транспорт следовал из поселка Пашино под Новосибирском до площади Калинина, которая находится в черте города.

Судя по всему, бак с бензином опустел, а водитель предварительно не заехал на АЗС. Маршрутка отказалась ехать дальше, и пассажирам пришлось катить транспорт до заправки.

В публикации не уточняется, насколько далеко от города топливо израсходовалось. Пользователи предположили, что бензин мог израсходоваться из-за пробок.

С 28 октября меняется маршрут такси № 8 в Новосибирске. Подробнее в материале МК в Новосибирске.