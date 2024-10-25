Пассажирам пришлось толкать маршрутку до заправки в Новосибирске

Об этом сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black.
Речь идет о маршрутке № 53. Транспорт следовал из поселка Пашино под Новосибирском до площади Калинина, которая находится в черте города.
Судя по всему, бак с бензином опустел, а водитель предварительно не заехал на АЗС. Маршрутка отказалась ехать дальше, и пассажирам пришлось катить транспорт до заправки.
В публикации не уточняется, насколько далеко от города топливо израсходовалось. Пользователи предположили, что бензин мог израсходоваться из-за пробок.
С 28 октября меняется маршрут такси № 8 в Новосибирске. Подробнее в материале МК в Новосибирске.