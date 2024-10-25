Жители Коркино после погрома отказались отпускать детей в школы и садики

В Коркино, где накануне вечером прошли массовые волнения после убийства местной жительницы Елены Сарафановой, жители боятся отпускать детей в детские сады и школы. Об этом корреспонденту chel.aif.ru рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, это связано с угрозами, которые якобы поступали от представителей цыганской диаспоры в ответ на погромы.
«У меня у самой четверо детей, и все они сегодня остались дома. Многие горожане тоже решили не отпускать их в школы и садики», — рассказала наша собеседница.
По словам женщины, во время вчерашних волнений разъяренная толпа сожгла четыре дома и по меньшей мере шесть машин в поселке Тимофеевка, где компактно проживает большое число цыган. Те спешно покинули город со своими семьями, якобы сказав напоследок: «Как вы сжигали наши дома, так и мы будем сжигать ваших детей».
Напомним, что накануне вечером южноуральские силовики сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Елены Сарафановой — несовершеннолетнего юноши, предположительно, из цыганской семьи. Задержанию предшествовала попытка самосуда со стороны местных жителей. Для подавления беспорядков в Коркино стянули ОМОН и спецназ. Сообщается о задержании 50 человек. Двое горожан получили огнестрельные ранения во время попытки штурма одного из домов в Тимофеевке. Сегодня, 25 октября, следственные органы сообщили о задержании стрелявшего — 58-летнего мужчины. Ему могут предъявить обвинение в покушении на убийство.