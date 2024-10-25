Жители Коркино после погрома отказались отпускать детей в школы и садики

Напомним, что накануне вечером южноуральские силовики сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Елены Сарафановой — несовершеннолетнего юноши, предположительно, из цыганской семьи. Задержанию предшествовала попытка самосуда со стороны местных жителей. Для подавления беспорядков в Коркино стянули ОМОН и спецназ. Сообщается о задержании 50 человек. Двое горожан получили огнестрельные ранения во время попытки штурма одного из домов в Тимофеевке. Сегодня, 25 октября, следственные органы сообщили о задержании стрелявшего — 58-летнего мужчины. Ему могут предъявить обвинение в покушении на убийство.