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В Учалах, по поручению Главы Башкирии, начнут строить новый водовод

Сейчас идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

Отвечая на вопросы депутатов в ходе «Правительственного часа» в Госсобрании, и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова рассказала о том, как выполняется поручение Главы Башкирии Радия Хабирова о строительстве нового водовода в Учалах. Как ранее сообщал «Башинформ», необходимость срочного решения вопроса была вызвана коммунальной аварией, когда город остался без воды.

Ирина Голованова рассказала, что в августе постановлением правительства республики на строительство коммунального объекта было предусмотрено выделение 153 млн рублей. Сейчас идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

«В ближайшие дни определится подрядчик и мы приступим к строительству нового водовода».

сообщила Ирина Голованова.
строительство
ЖКХ