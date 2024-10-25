В Учалах, по поручению Главы Башкирии, начнут строить новый водовод

Отвечая на вопросы депутатов в ходе «Правительственного часа» в Госсобрании, и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова рассказала о том, как выполняется поручение Главы Башкирии Радия Хабирова о строительстве нового водовода в Учалах. Как ранее сообщал «Башинформ», необходимость срочного решения вопроса была вызвана коммунальной аварией, когда город остался без воды.