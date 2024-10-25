Из новосибирского кафе «Али-Баба» в военкомат увезли 45 мигрантов

В Хилокском жилмассиве Новосибирска прошёл рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону пришли в кафе «Али-Баба». В итоге — 45 мигрантов увезли в военкомат.
Об итогах проверки рассказал vn.ru.
Сообщается, что посетители не ожидали визита правоохранителей, а потому напугались. Более того — некоторые вели себя нагло, особенно те, кто, как оказалось, нарушает закон.
По данным портала, проверили 70 гостей кафе, из них 45 иностранцев увезли в военкомат и поставили на учёт. Отмечается — в настоящий момент рассматривается вопрос о закрытии кафе.