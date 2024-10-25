Олбани
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из новосибирского кафе «Али-Баба» в военкомат увезли 45 мигрантов

От неожиданного прихода следователей посетители испугались.

Источник: Freepik

В Хилокском жилмассиве Новосибирска прошёл рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону пришли в кафе «Али-Баба». В итоге — 45 мигрантов увезли в военкомат.

Об итогах проверки рассказал vn.ru.

Сообщается, что посетители не ожидали визита правоохранителей, а потому напугались. Более того — некоторые вели себя нагло, особенно те, кто, как оказалось, нарушает закон.

По данным портала, проверили 70 гостей кафе, из них 45 иностранцев увезли в военкомат и поставили на учёт. Отмечается — в настоящий момент рассматривается вопрос о закрытии кафе.