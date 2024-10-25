В Казани возможны перекрытия движения из-за покидающих город участников саммита

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в столице РТ с 22 по 24 октября. Накануне Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство Татарстана и Казани за гостеприимство и извинился перед горожанами за временные неудобства на дорогах.