В волгоградские магазины попало опасное молоко из Тульской области

Роспотребнадзор обнаружил опасное молоко из Тульской области от предприятия-призрака. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, некачественный товар от ООО «Молпром» мог попасть в магазины Волгоградской области. Санитарные врачи выяснили, что по фактическому адресу нет никакого производства, а фальсификат изготавливают в неизвестном месте.