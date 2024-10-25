В волгоградские магазины попало опасное молоко из Тульской области

Роспотребнадзор обнаружил опасное молоко из Тульской области от предприятия-призрака. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, некачественный товар от ООО «Молпром» мог попасть в магазины Волгоградской области. Санитарные врачи выяснили, что по фактическому адресу нет никакого производства, а фальсификат изготавливают в неизвестном месте.
— В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной продукции, ведомством направлена информация в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.
Волгоградских предпринимателей при закупке просят обратить внимание на опасный товар, а покупателей призывают сообщать о фактах реализации молока от фирмы в ведомство по телефону: