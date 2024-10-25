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Оплата петербургских парковок не работает второй день подряд

Петербургские парковки не проводят оплату со вчерашнего дня. На сервисах Единого городского парковочного пространства ведутся технические работы, сообщает пресс-служба городского центра управления парковками Петербурга.

«Оплата парковочных сессий временно недоступна. Об изменениях будет сообщено дополнительно», — написали в пресс-службе.

По всем вопросам, касающимся работы петербургских парковок, можно обратиться на горячую линию СПб ГКУ «ГЦУП»: 417−50−00.