Оплата петербургских парковок не работает второй день подряд

«Оплата парковочных сессий временно недоступна. Об изменениях будет сообщено дополнительно», — написали в пресс-службе.
По всем вопросам, касающимся работы петербургских парковок, можно обратиться на горячую линию СПб ГКУ «ГЦУП»: 417−50−00.
Петербургские парковки не проводят оплату со вчерашнего дня. На сервисах Единого городского парковочного пространства ведутся технические работы, сообщает пресс-служба городского центра управления парковками Петербурга.
«Оплата парковочных сессий временно недоступна. Об изменениях будет сообщено дополнительно», — написали в пресс-службе.
По всем вопросам, касающимся работы петербургских парковок, можно обратиться на горячую линию СПб ГКУ «ГЦУП»: 417−50−00.