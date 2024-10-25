Пациенты будут получать белорусские биопротезы для пороков сердца с 2025 года

Пациентов будут обеспечивать белорусскими биопротезами для пороков сердца с 2025 года. Об этом рассказал заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ «Кардиология» Юрий Островский, сообщает БелТА.
Островский отметил, что собственные разработки направлены на импортозамещение. По его словам, в 2024 году состоялись клинические испытания отечественных биопротезов, так как они в Беларуси пока не выпускались.
— Я думаю, что со следующего года Беларусь будет обеспечена собственными биопротезами, — уточнил замдиректора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ «Кардиология».
Кроме того, он сообщил, что первые пациенты уже получили биопротезы белорусского производства в момент клинических испытаний. Специалист обратил внимание на то, что испытывались два варианта. Один из них — это бескаркасный биопротез из запатентованного белорусского материала. Он отличается от западных по методу обработки.
Островский обратил внимание на то, что испытания прошли неплохо. Говоря о втором варианте биопротеза, специалист отметил, что он требует некоторого изменения дизайна. Также он подчеркнул, что стоимость белорусских протезов будет минимум в два раза меньше западных аналогов.
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