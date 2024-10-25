Пациенты будут получать белорусские биопротезы для пороков сердца с 2025 года

Кроме того, он сообщил, что первые пациенты уже получили биопротезы белорусского производства в момент клинических испытаний. Специалист обратил внимание на то, что испытывались два варианта. Один из них — это бескаркасный биопротез из запатентованного белорусского материала. Он отличается от западных по методу обработки.