В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии

«В период с 1 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года вводится запрет на вылов всех видов водных биологических ресурсов на расстоянии менее 100 метров от берега на некоторых участках в Черном море», — говорится в сообщении.
В частности, ограничение действует в акваториях Ялтинского грузового и пассажирского портов, а также на участке вдоль центральной набережной имени Ленина в Ялте до устья реки Водопадная и в акватории порта «Артек».
Кроме того, запрет действует в Феодосийском заливе от центрального причала Феодосии до причала у мыса Чумка. Также запрещено будет рыбачить на участке от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый и от мыса Меганом до мыса Пещерный.
При этом за пределами стометровой зоны рыбная ловля на обозначенных участках разрешена.
Как пояснили в Погрануправлении, ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море.