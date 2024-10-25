В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии

Кроме того, запрет действует в Феодосийском заливе от центрального причала Феодосии до причала у мыса Чумка. Также запрещено будет рыбачить на участке от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый и от мыса Меганом до мыса Пещерный.