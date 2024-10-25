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В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты и Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 1 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года вводится запрет на вылов всех видов водных биологических ресурсов на расстоянии менее 100 метров от берега на некоторых участках в Черном море», — говорится в сообщении.

В частности, ограничение действует в акваториях Ялтинского грузового и пассажирского портов, а также на участке вдоль центральной набережной имени Ленина в Ялте до устья реки Водопадная и в акватории порта «Артек».

Кроме того, запрет действует в Феодосийском заливе от центрального причала Феодосии до причала у мыса Чумка. Также запрещено будет рыбачить на участке от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый и от мыса Меганом до мыса Пещерный.

При этом за пределами стометровой зоны рыбная ловля на обозначенных участках разрешена.

Как пояснили в Погрануправлении, ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море.