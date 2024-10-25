Олбани
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект застройки квартала, где расположен популярный ТЦ Уфы, был изменен

В Уфе около популярного ТЦ вырастут жилые высотки.

Источник: Комсомольская правда

В проект планировки и межевания квартала в Кировском районе Уфы внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, около торгового центра «Иремель» появятся новые высотки. Согласно документу, в районе улиц Менделеева, Караидельской, Бакалинской, Степана Злобина построят 25-этажный дом с парковкой, а старую 16-этажку снесут.

— Всего в квартале планируется построить восемь жилых высоток на месте снесенных производственных зданий, — уточнили в мэрии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.