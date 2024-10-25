Проект застройки квартала, где расположен популярный ТЦ Уфы, был изменен

В проект планировки и межевания квартала в Кировском районе Уфы внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, около торгового центра «Иремель» появятся новые высотки. Согласно документу, в районе улиц Менделеева, Караидельской, Бакалинской, Степана Злобина построят 25-этажный дом с парковкой, а старую 16-этажку снесут.
— Всего в квартале планируется построить восемь жилых высоток на месте снесенных производственных зданий, — уточнили в мэрии.
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