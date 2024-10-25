Нижегородцы выступили против строительства храма в Щербинках

Нижегородцы не поддержали проект строительства храма в Щербинках. Итоги общественных слушаний опубликованы на сайте мэрии.
Всего в обсуждении приняли участие 39 горожан. Напомним, что церковь планировалось возвести рядом с домом № 10 на улице 40 лет Победы. Проект разработали по заказу региональной епархии.
Большинство участников обсуждения — 31 человек — не поддержали данную концепцию. Среди причин противники проекта назвали храмовую доступность в Приокском районе. По их мнению, здание лишит нижегородцев зеленой зоны, которая защищает горожан от шума и пыли с проспекта Гагарина.
Также жители опасаются увеличения автомобильного потока. Вместо строительства храма они предложили разместить на территории спортплощадку, детский игровой комплекс или парк.
Ранее мы писали, что нижегородцы выступают против строительства общежития для мигрантов у школы.