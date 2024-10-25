Нижегородцы выступили против строительства храма в Щербинках

Большинство участников обсуждения — 31 человек — не поддержали данную концепцию. Среди причин противники проекта назвали храмовую доступность в Приокском районе. По их мнению, здание лишит нижегородцев зеленой зоны, которая защищает горожан от шума и пыли с проспекта Гагарина.