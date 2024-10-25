Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийской и Ейской епархиях сменились правящие архиереи

Правящими архиереями Новороссийской и Ейской епархий стали Преосвященный Сергий и иеромонах Серафим (Лопухов).

Источник: Кубанская митрополия

В Новороссийской и Ейской епархиях сменились правящие архиереи. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

Правящим архиереем Новороссийской и Геленджикской епархии стал Преосвященный Сергий епископ Вяземский и Гагаринский. Архиепископа Каллистрата перевели на Бежецкую епархию.

Епископом Ейским и Тимашевским избран иеромонах Серафим (Лопухов), клирик Иваново-Вознесенской епархии. Владыка нес послушания благочинного Успенского мужского монастыря Иванова, преподавал на кафедре Священного Писания Ветхого и Нового Завета Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии.

религии