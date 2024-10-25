В Новороссийской и Ейской епархиях сменились правящие архиереи. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.
Правящим архиереем Новороссийской и Геленджикской епархии стал Преосвященный Сергий епископ Вяземский и Гагаринский. Архиепископа Каллистрата перевели на Бежецкую епархию.
Епископом Ейским и Тимашевским избран иеромонах Серафим (Лопухов), клирик Иваново-Вознесенской епархии. Владыка нес послушания благочинного Успенского мужского монастыря Иванова, преподавал на кафедре Священного Писания Ветхого и Нового Завета Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии.