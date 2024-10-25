Двух водителей задержали в Иркутске после публикации видео с нарушениями

Правоохранители заметили сразу несколько грубых нарушений ПДД. На одном из видео можно заметить, как автобус, проезжающий по улице Чкалова, резко перестроился с крайнего правого ряда. Это легко могло привести к аварии с автомобилем, который ехал в попутном направлении.