Двух водителей задержали в Иркутске после публикации видео с нарушениями

В Иркутске после мониторинга социальных сетей нашли двух водителей, которые нарушили правила дорожного движения. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.
Правоохранители заметили сразу несколько грубых нарушений ПДД. На одном из видео можно заметить, как автобус, проезжающий по улице Чкалова, резко перестроился с крайнего правого ряда. Это легко могло привести к аварии с автомобилем, который ехал в попутном направлении.
— На другом кадре видно, как в районе железнодорожного вокзала 55-летний водитель маршрутного автобуса, выехал в нарушение ПДД на полосу предназначенную для встречного движения, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Стражи порядка нашли нарушителей и привлекли их к административной ответственности. Одному из мужчин грозит штраф в размере пяти тысяч, либо лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе на пожаре, который начался из-за короткого замыкания электропроводки, погиб мужчина.