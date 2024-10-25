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Двух водителей задержали в Иркутске после публикации видео с нарушениями

Правоохранители составили административные протоколы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске после мониторинга социальных сетей нашли двух водителей, которые нарушили правила дорожного движения. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.

Правоохранители заметили сразу несколько грубых нарушений ПДД. На одном из видео можно заметить, как автобус, проезжающий по улице Чкалова, резко перестроился с крайнего правого ряда. Это легко могло привести к аварии с автомобилем, который ехал в попутном направлении.

— На другом кадре видно, как в районе железнодорожного вокзала 55-летний водитель маршрутного автобуса, выехал в нарушение ПДД на полосу предназначенную для встречного движения, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Стражи порядка нашли нарушителей и привлекли их к административной ответственности. Одному из мужчин грозит штраф в размере пяти тысяч, либо лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе на пожаре, который начался из-за короткого замыкания электропроводки, погиб мужчина.