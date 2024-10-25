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Омскую область зальет дождями в эти выходные

Местами регион накроет туман.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные в Омской области ожидается прохладная погода, дожди и туман. Максимально столбик термометра поднимется до +11 градусов. О том, какая будет погода в Омске 26 и 27 октября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на субботу температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов. В отдельных районах ожидается туман. Днем столбик термометра покажет +6…+11 градусов. На протяжении всего дня синоптики прогнозируют дождь. Порывы ветра достигнут 5−10 м/с.

Ночью в воскресенье температура воздуха будет на уровне −1…+4 градуса. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов. Осадки сохранятся на протяжении всего дня. Порывы ветра до 4−9 м/с.

Ранее мы писали, что сегодня Омск накроет очередная магнитная буря.