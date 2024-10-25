20 автомобилей вручили работникам водной отрасли в честь Дня Республики

В торжественном мероприятии приняли участие вице-премьер Канат Бозумбаев и Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
«Уважаемые коллеги, от чистого сердца поздравляю вас с Днем Республики. Это день, когда была принята Декларация суверенитета, определившая исторический выбор нашей страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев часто говорит о необходимости и важности повышения статуса человека труда. Поэтому Президент объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В сфере водного хозяйства Казахстана работают более 10 тысяч человек. Вы упорно трудитесь над обеспечением водной безопасности страны. Желаю всем вам здоровья, сил и успехов!».
В преддверии праздника государственных наград удостоились 34 специалиста водной сферы. Восемь из них награждены орденом «Құрмет», двое — орденом «Еңбек данқы» III степени, 13 специалистов — медалью «Ерен еңбегі үшін». Кроме того, были вручены нагрудные знаки «Су шаруашылығының ардагері» и «Су шаруашылығының үздігі», а также почетные грамоты и благодарственные письма Министерства водных ресурсов и ирригации.
Наград удостоились и представители водных династий. Отметим, что в предприятии «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации трудятся 67 династий водников.