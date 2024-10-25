Пассажиров выгоняют с остановки в угоду коммерсантам во Владивостоке

Раньше на этой остановке располагался весьма неказистый, но функциональный павильон из бетона. Свою задачу защищать ожидающих пассажиров от косых дождей, ветров и прочих особенностей местного климата он выполнял хорошо. Недавно суровое советское наследие снесли, вместо него начали строить новый павильон, оказавшийся на остановочным, а торговым, а для пассажиров в составе этого комплекса предусмотрено небольшое «отделение» в два раза меньше торговой площади (и старого бетонного павильона).