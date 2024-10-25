Пассажиров выгоняют с остановки в угоду коммерсантам во Владивостоке

Раньше на этой остановке располагался весьма неказистый, но функциональный павильон из бетона. Свою задачу защищать ожидающих пассажиров от косых дождей, ветров и прочих особенностей местного климата он выполнял хорошо. Недавно суровое советское наследие снесли, вместо него начали строить новый павильон, оказавшийся на остановочным, а торговым, а для пассажиров в составе этого комплекса предусмотрено небольшое «отделение» в два раза меньше торговой площади (и старого бетонного павильона).
Место для ожидания пассажиров, несмотря на свои скромные размеры (на фотографии — место, где стоят деревянные «леса»), будет оборудовано, как отвечают представители мэрии, лавочками для ожидания (во множественном числе), освещением, а также интерактивным расписанием движения автобусов. Завершить работы планируется, ориентировочно, в четвертом квартале текущего года.
Негодующие пассажиры ссылаются на некий норматив: «Размеры площадки ожидания остановки должны обеспечивать размещение на ней автопавильона и нахождение на ней пассажиров, пользующихся остановкой в час пик, из расчёта 2 чел/м²». Получается, что имеющаяся остановка не соответствует нормативам, потому что пассажиропоток здесь большой: рядом находится торгово-развлекательный комплекс Калина Молл", где много и сотрудников, и посетителей.
Само расположение торгового павильона здесь законно, договор с администрацией заключён. Когда здесь стоял старый бетонный павильон, рядом тоже был пристроен ларёк, но последние годы он был заброшен. Некоторые горожане подозревают, что коммерсант, который обустраивает на остановке торговое помещение, захватил лишнюю площадь под магазин в ущерб месту для ожидающих пассажиров.
Отметим, что бетонный павильон снесли на фоне требований горожан вернуть на улицы Владивостока такие павильоны, неказистые, но устойчивые к непогоде, вместо конструкций из стекла и поликарбоната, которые продуваются всеми ветрами, а особо сильные порывы даже выбивают из них стёкла. Непогода 23 октября в очередной раз напомнила, как важно учитывать городской климат при благоустройстве остановок.
Но после различных ремонтов и реконструкций павильоны зачастую становятся только хуже. На площади Семёновской, которая является крупным пересадочным узлом, павильоны просто демонтировали.