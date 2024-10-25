Новый порядок регистрации для фур ввели на границе Беларуси с Польшей

Главным является то, что водитель должен приехать в пункт пропуска не позднее двух часов после получения смс или же обновления статуса на сайте оператора. Иначе заявка будет аннулирована. В ГТК обратили внимание на то, что водители, осуществляющие перецепку или перегрузку, должны регистрироваться после завершения озвученных операций.