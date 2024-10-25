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Новый порядок регистрации для фур ввели на границе Беларуси с Польшей

ГТК Беларуси сказал о новом порядке регистрации для грузовиков на границе с Польшей.

Источник: Комсомольская правда

Новый порядок регистрации для фур ввели на границе Беларуси с Польшей. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Сообщается, что в целях упорядочения движения фур, которые ожидают въезда в Польшу, а также обеспечения безопасности дорожного движения в пункте пропуска «Козловичи» внедрили временный порядок регистрации в электронной очереди для въезда в указанный КПП.

В таможенном комитете обратили внимание на то, что после регистрации транспортное средство может быть размещено на любой парковке в Бресте. Сказано, что регистрацию можно пройти в одном из восьми мест (подробнее — здесь).

Уточняется, что для регистрации водитель должен предоставить техпаспорт, требование, которое выдано в соответствии с пунктом 4 постановления № 247 и содержащее запись «перегрузка» или «перецепка», которое заверено печатью должностного лица таможни.

В пресс-службе добавили, что транспортные средства регистрируются в порядке очереди, согласно с временем предоставления документов. Говорится, что водитель может отслеживать свой статус на сайте оператора зоны ожидания: mon.declarant.by/zone. Также есть возможность заказать платное смс-оповещение или же звонок.

Главным является то, что водитель должен приехать в пункт пропуска не позднее двух часов после получения смс или же обновления статуса на сайте оператора. Иначе заявка будет аннулирована. В ГТК обратили внимание на то, что водители, осуществляющие перецепку или перегрузку, должны регистрироваться после завершения озвученных операций.

«До 15.00 25 октября регистрация в системе электронной очереди может осуществляться непосредственно в зоне ожидания перед пунктом пропуска “Козловичи”», — сказано в сообщении.

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