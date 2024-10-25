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Аномально теплая ноябрьская погода ожидается в Уфе

В ноябре в Уфе прогнозируют аномальную погоду.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Ноябрь в столице Башкирии может стать аномально теплым. По данным Гисметео, в первые пять ноябрьских дней температура в Уфе может подняться до +10 градусов, что является очень высокими показателями для последнего месяца осени.

Также синоптики говорят, что и ночные показатели в первые дни ноября не будут опускаться ниже ноля. Метеорологи подчеркивают, что несмотря на то, что в Уфе будет идти мокрый снег, покров еще не ляжет.

Минусовые значения прогнозируются только в середине месяца, и то обойдется без морозов — до конца ноября дневная температура будет держаться на уровне в −1…-2 градуса.