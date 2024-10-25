Авиакомпанию из Иркутска оштрафовали на 50 тысяч за нарушение прав пассажиров

Авиакомпания из областного центра обязана выплатить штраф за нарушение прав. Установлено, что четырем пассажирам отказали в перевозке по маршруту Ленск — Якутск. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Помимо этого в августе 2024 года пассажир хотел расплатиться за перевес багажа наличными, однако получил отказ, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
По какой причине отказывали людям — не уточняют, однако известно, что авиакомпанию привлекли к административной ответственности и назначили наказание. Они выплатят штраф на общую сумму 50 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что после мониторинга социальный сетей стражи порядка установили двух нарушителей правил дорожного движения. Ими оказались водители общественного транспорта, сейчас их привлекли к административной ответственности.