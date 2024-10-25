Олбани
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпанию из Иркутска оштрафовали на 50 тысяч за нарушение прав пассажиров

В июне 2024 четырем пассажирам отказали в перелете.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания из областного центра обязана выплатить штраф за нарушение прав. Установлено, что четырем пассажирам отказали в перевозке по маршруту Ленск — Якутск. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Помимо этого в августе 2024 года пассажир хотел расплатиться за перевес багажа наличными, однако получил отказ, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

По какой причине отказывали людям — не уточняют, однако известно, что авиакомпанию привлекли к административной ответственности и назначили наказание. Они выплатят штраф на общую сумму 50 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что после мониторинга социальный сетей стражи порядка установили двух нарушителей правил дорожного движения. Ими оказались водители общественного транспорта, сейчас их привлекли к административной ответственности.