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В Омске запускают производство фиолетового хлеба

Омская область готовится к запуску нового вида хлеба — из фиолетовой пшеницы.

Источник: Российская газета

Необычный сорт злака, полезный для здоровья, разработали ученые Омского аграрного университета имени Столыпина.

По словам министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николая Дрофы, уникальный сорт уже включен в Государственный реестр селекционных достижений. Хлеб из этой пшеницы богат антоцианами — натуральными антиоксидантами, благодаря которым зерно имеет фиолетовый цвет и положительно влияет на иммунную систему человека.

«Благодаря высокой питательной ценности хлеб идеально подходит для здорового рациона», — считает Николай Дрофа.

Фиолетовый хлеб, по сути, помимо традиционных, имеет свойства овощей и фруктов. И в первую очередь будет поступать в социальные учреждения.