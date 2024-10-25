В Омске запускают производство фиолетового хлеба

Необычный сорт злака, полезный для здоровья, разработали ученые Омского аграрного университета имени Столыпина.
По словам министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николая Дрофы, уникальный сорт уже включен в Государственный реестр селекционных достижений. Хлеб из этой пшеницы богат антоцианами — натуральными антиоксидантами, благодаря которым зерно имеет фиолетовый цвет и положительно влияет на иммунную систему человека.
«Благодаря высокой питательной ценности хлеб идеально подходит для здорового рациона», — считает Николай Дрофа.
Фиолетовый хлеб, по сути, помимо традиционных, имеет свойства овощей и фруктов. И в первую очередь будет поступать в социальные учреждения.