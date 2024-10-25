В Омске запускают производство фиолетового хлеба

По словам министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николая Дрофы, уникальный сорт уже включен в Государственный реестр селекционных достижений. Хлеб из этой пшеницы богат антоцианами — натуральными антиоксидантами, благодаря которым зерно имеет фиолетовый цвет и положительно влияет на иммунную систему человека.