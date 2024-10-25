«Намечаются перемены в зимнюю сторону»: Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге на выходные 26 и 27 октября

День за днем Петербург чувствует приближение холодов: горожане все чаще делают выбор в пользу теплых курток, не забывают про крепкие зонты, а их дорогу до работы согревает стаканчик кофе или горячего чая. Но уже завтра наступят долгожданные выходные, во время которых хочется прогуляться по набережным и паркам, надышаться полной грудью свежим воздухом и насладиться последними осенними деньками. О метеоусловиях 26 и 27 октября в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.