«Намечаются перемены в зимнюю сторону»: Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге на выходные 26 и 27 октября

День за днем Петербург чувствует приближение холодов: горожане все чаще делают выбор в пользу теплых курток, не забывают про крепкие зонты, а их дорогу до работы согревает стаканчик кофе или горячего чая. Но уже завтра наступят долгожданные выходные, во время которых хочется прогуляться по набережным и паркам, надышаться полной грудью свежим воздухом и насладиться последними осенними деньками. О метеоусловиях 26 и 27 октября в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.
— Погоду будет определять антициклон, поэтому облаков ожидается достаточно много, но осадки прогнозируются минимальные. Так, в субботу во второй половине дня пройдет небольшой дождь, но в воскресенье атмосферный фронт дойти к Северной столице не успеет, поэтому зонт может пригодиться только в ночь на понедельник, — пояснил синоптик.
Колесов добавил, что пока в городе на Неве будет преобладать достаточно теплая погода. На сегодняшний день, 25 октября, аномалия температуры достигла +1,6 градуса от месячной нормы, которая продолжит повышаться. В предстоящие субботу и воскресенье днем столбик термометра покажет от +8 до +10 градусов, ночью — от +6 до +8 градусов. В текущую пятницу воздух прогреется до +11 градусов.
Атмосферное давление повысилось до 765 миллиметров ртутного столба. В течение выходных дней оно будет оставаться практически неизменным. Понижение ожидается только днем 27 октября, когда к региону будет подступать холодный атмосферный фронт.
Колесов отметил, что метеоусловия 26 и 27 октября в Петербурге прогнозируются весьма комфортные, поэтому можно смело планировать отдых на свежем воздухе. Значительные изменения начнутся со следующей недели, где намечаются серьезные перемены в зимнюю сторону.
Напомним, утро пятницы встретило жителей Северной столицы и Ленинградской области густым туманом. Седая пелена опустилась на дома и скверы. Такой, например, вид из окна поприветствовал горожан в Мурино.