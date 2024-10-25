Трамваев на омском Левобережье всё-таки не будет

Вчера, 24 октября, в пресс-службе правительства Омской области рассказали о развитии строящегося на Левом берегу микрорайона «Зелёная река». Сообщалось, что в этом месте собираются проложить трамвайную линию. Однако случилась путаница — запустить вблизи жилого комплекса планируют не трамвайную, а троллейбусную сеть.