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Трамваев на омском Левобережье всё-таки не будет

Ранее сообщалось о запуске транспорта в новом микрорайоне.

Источник: Om1 Омск

Вчера, 24 октября, в пресс-службе правительства Омской области рассказали о развитии строящегося на Левом берегу микрорайона «Зелёная река». Сообщалось, что в этом месте собираются проложить трамвайную линию. Однако случилась путаница — запустить вблизи жилого комплекса планируют не трамвайную, а троллейбусную сеть.

Напомним, «Зелёную реку» активно развивают: здесь появятся три школы, семь детских садов, спортивные и медицинские учреждения, а также новые общественные пространства с прогулочными дорожками и зонами отдыха.