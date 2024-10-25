Нижегородцам рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю

В ближайшие недели в регионе наступит климатическая зима, поэтому стоит сменить летнюю резину на зимнюю. Автомобилистам напомнили, что при температуре около +5 на протяжении пяти дней летние шины теряют эластичность и не обеспечивают необходимое сцепление с дорогой.