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Нижегородцам рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю

В ближайшие недели наступит климатическая зима.

Жителям Нижегородской области рекомендуют подготовить автомобили к зимнему сезону. Об этом сообщили на сайте ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

В ближайшие недели в регионе наступит климатическая зима, поэтому стоит сменить летнюю резину на зимнюю. Автомобилистам напомнили, что при температуре около +5 на протяжении пяти дней летние шины теряют эластичность и не обеспечивают необходимое сцепление с дорогой.

Нижегородских водителей просят быть внимательными и обращать внимание на погодные условия при совершении маневров. Дорожные службы, которые обслуживают трассы в Нижегородской области, завершают подготовку к зиме — специалисты готовят противогололедные материалы.

Напомним, в Нижнем Новгороде уже проходила противогололедная обработка дорог.