Нижегородцам рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю

Жителям Нижегородской области рекомендуют подготовить автомобили к зимнему сезону. Об этом сообщили на сайте ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.
В ближайшие недели в регионе наступит климатическая зима, поэтому стоит сменить летнюю резину на зимнюю. Автомобилистам напомнили, что при температуре около +5 на протяжении пяти дней летние шины теряют эластичность и не обеспечивают необходимое сцепление с дорогой.
Нижегородских водителей просят быть внимательными и обращать внимание на погодные условия при совершении маневров. Дорожные службы, которые обслуживают трассы в Нижегородской области, завершают подготовку к зиме — специалисты готовят противогололедные материалы.
Напомним, в Нижнем Новгороде уже проходила противогололедная обработка дорог.