Выжить дважды: Житель Мариуполя переехал в Ростов из-за обстрелов, но потом едва не погиб в пожаре и попал в приют

Сергей Степухов лишился жилья во время пожара. Причем мужчина пострадал от огня дважды: в родном Мариуполе и в Ростовской области.
СПАЛ, ЗАВЕРНУВШИСЬ В КОВЕР.
Раньше Сергей Васильевич жил в Мариуполе, трудился то электромонтером, то строительным рабочим.
Во время спецоперации город начали обстреливать. В конце марта его дом загорелся от снаряда. По пути к спасительному выходу он обжег лицо…
— Моя соседка уехала жить к детям и пустила меня пожить к себе в квартиру. Она более-менее уцелела, правда, стекол внутри не было и приходилось спать, завернувшись в персидский ковер.
Сергей Васильевич рад, что остался жив. Мария ГИЧЕНКО.
Сергей прожил в соседской квартире весну и лето, а осенью уехал в Таганрог и поселился в ПВР. Там начал оформлять положенные беженцам выплаты, а также обратился за гуманитарной помощью в благотворительную организацию.
ЕСТЬ РАБОТА. ЖИЛЬЕ БЕСПЛАТНО.
— На информационной доске я увидел объявление о работе с бесплатным жильем. Владелец нескольких загородных домов искал сторожа, который бы присматривал за хозяйством. Я позвонил по указанному номеру, и мы договорились о встрече.
Так у 61-летнего беженца появилась крыша над головой. Он следил за частной территорией в хуторе Зерноградского района. Выращивал овощи, рыбачил и отдыхал душой от событий в родном городе.
— В июле стояла почти сорокоградусная жара. Спасатели присылали смс о чрезвычайной пожароопасности. Я был в доме, когда из-за короткого замыкания на веранде загорелся электросчетчик. С него пламя перекинулось на входную дверь.
Сергей Васильевич попытался выбраться наружу через веранду, но его обдало огнем. Пришлось вылазить из дома через в окно. Тем временем к горящему дому сбежались соседи. Они же вызвали обожженному человеку «скорую помощь».
У СОТРУДНИКОВ СЖАЛОСЬ СЕРДЦЕ.
— У меня было поражено почти 40 процентов тела: голова, руки, спина, нога.
В течение нескольких недель Сергей Васильевич лечился от ожогов в больнице Зернограда. Но после выписки идти мужчине было некуда. Ослабленный, подавленный, потерявший в огне документы — он решил обратиться в близлежащий храм. При виде мужчины с косынкой на обожженной голове и пакетами на ногах, у сотрудников сжалось сердце.
Сергей Серпухов пострадал от пожара дважды: в родном Мариуполе и в Ростовской области Мария ГИЧЕНКО.
Они временно поселили его в котельной, ухаживали за его ранами. Позже настоятель отправил Сергея Васильевича со своим знакомым в Ростов — в церковный приют для бездомных. Здесь, на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы, у Сергея Васильевича начали потихоньку затягиваться и ожоги, и душевные раны.