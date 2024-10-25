Выжить дважды: Житель Мариуполя переехал в Ростов из-за обстрелов, но потом едва не погиб в пожаре и попал в приют

В течение нескольких недель Сергей Васильевич лечился от ожогов в больнице Зернограда. Но после выписки идти мужчине было некуда. Ослабленный, подавленный, потерявший в огне документы — он решил обратиться в близлежащий храм. При виде мужчины с косынкой на обожженной голове и пакетами на ногах, у сотрудников сжалось сердце.