Олбани
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выжить дважды: Житель Мариуполя переехал в Ростов из-за обстрелов, но потом едва не погиб в пожаре и попал в приют

Беженец из Мариуполя оказался в приюте Ростова после того, как дважды выжил в пожаре.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Степухов лишился жилья во время пожара. Причем мужчина пострадал от огня дважды: в родном Мариуполе и в Ростовской области.

СПАЛ, ЗАВЕРНУВШИСЬ В КОВЕР.

Раньше Сергей Васильевич жил в Мариуполе, трудился то электромонтером, то строительным рабочим.

Во время спецоперации город начали обстреливать. В конце марта его дом загорелся от снаряда. По пути к спасительному выходу он обжег лицо…

— Моя соседка уехала жить к детям и пустила меня пожить к себе в квартиру. Она более-менее уцелела, правда, стекол внутри не было и приходилось спать, завернувшись в персидский ковер.

Сергей Васильевич рад, что остался жив. Мария ГИЧЕНКО.

Сергей прожил в соседской квартире весну и лето, а осенью уехал в Таганрог и поселился в ПВР. Там начал оформлять положенные беженцам выплаты, а также обратился за гуманитарной помощью в благотворительную организацию.

ЕСТЬ РАБОТА. ЖИЛЬЕ БЕСПЛАТНО.

— На информационной доске я увидел объявление о работе с бесплатным жильем. Владелец нескольких загородных домов искал сторожа, который бы присматривал за хозяйством. Я позвонил по указанному номеру, и мы договорились о встрече.

Так у 61-летнего беженца появилась крыша над головой. Он следил за частной территорией в хуторе Зерноградского района. Выращивал овощи, рыбачил и отдыхал душой от событий в родном городе.

— В июле стояла почти сорокоградусная жара. Спасатели присылали смс о чрезвычайной пожароопасности. Я был в доме, когда из-за короткого замыкания на веранде загорелся электросчетчик. С него пламя перекинулось на входную дверь.

Сергей Васильевич попытался выбраться наружу через веранду, но его обдало огнем. Пришлось вылазить из дома через в окно. Тем временем к горящему дому сбежались соседи. Они же вызвали обожженному человеку «скорую помощь».

У СОТРУДНИКОВ СЖАЛОСЬ СЕРДЦЕ.

— У меня было поражено почти 40 процентов тела: голова, руки, спина, нога.

В течение нескольких недель Сергей Васильевич лечился от ожогов в больнице Зернограда. Но после выписки идти мужчине было некуда. Ослабленный, подавленный, потерявший в огне документы — он решил обратиться в близлежащий храм. При виде мужчины с косынкой на обожженной голове и пакетами на ногах, у сотрудников сжалось сердце.

Сергей Серпухов пострадал от пожара дважды: в родном Мариуполе и в Ростовской области Мария ГИЧЕНКО.

Они временно поселили его в котельной, ухаживали за его ранами. Позже настоятель отправил Сергея Васильевича со своим знакомым в Ростов — в церковный приют для бездомных. Здесь, на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы, у Сергея Васильевича начали потихоньку затягиваться и ожоги, и душевные раны.