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Волжская ГЭС на два дня резко увеличит сбросы из-за расчистки реки Ахтуба

Росводресурсы скорректировали режим работы Волжской ГЭС в Волгоградской области из-за расчистки русла реки Ахтуба, передает V102.RU.

Источник: V102.RU

Согласно указаниям Федерального агентства водных ресурсов РФ, 28 и 29 октября Волжская ГЭС начнет активно сбрасывать воду «в целях недопущения интенсивной сработки Волгоградского водохранилища и обеспечения работ по определению карты глубин на участке расчистки русла р. Ахтуба».

Если ранее режим работы для Волжской ГЭС был сокращён до 5000−5400 м3/с, то в указанные два дня среднесуточные сбросные расходы составят 6300−6500 куб.м/с.

Кроме того, из-за расчистки русла Ахтубы скорректирован режим работы и для Жигулевской ГЭС, которая расположена выше по течению. С 26 октября по 10 ноября включительно средние сбросные расходы установлены на уровне 5500±100 куб.м/с.