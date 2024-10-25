Волжская ГЭС на два дня резко увеличит сбросы из-за расчистки реки Ахтуба

Кроме того, из-за расчистки русла Ахтубы скорректирован режим работы и для Жигулевской ГЭС, которая расположена выше по течению. С 26 октября по 10 ноября включительно средние сбросные расходы установлены на уровне 5500±100 куб.м/с.