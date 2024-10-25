На крыше здания в центре Омска появится скульптура «Рыцарь»

В центре Омска на крыше шестиэтажного здания появится скульптура «Рыцарь». Соответствующий проект постановления подписал мэр Сергей Шелест.
Инициатива установки монументальной композиции поступила от одной из организаций, расположенных на улице Думской, 7. Проект одобрил художественно-экспертный совет. На заседании также приняли решение создать архитектурную подсветку и продумать форму постамента для «Рыцаря».
Автором скульптуры является омский художник Александр Капралов, известный своими работами «Дон Кихот», «Достоевский Крест несущий» и «Коммунальный карась». Интересно, что «Рыцарь» был создан в конце XX века и ранее стоял рядом с библиотекой имени Пушкина.