Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На крыше здания в центре Омска появится скульптура «Рыцарь»

Автор работы — художник Александр Капралов.

Источник: Om1 Омск

В центре Омска на крыше шестиэтажного здания появится скульптура «Рыцарь». Соответствующий проект постановления подписал мэр Сергей Шелест.

Инициатива установки монументальной композиции поступила от одной из организаций, расположенных на улице Думской, 7. Проект одобрил художественно-экспертный совет. На заседании также приняли решение создать архитектурную подсветку и продумать форму постамента для «Рыцаря».

Автором скульптуры является омский художник Александр Капралов, известный своими работами «Дон Кихот», «Достоевский Крест несущий» и «Коммунальный карась». Интересно, что «Рыцарь» был создан в конце XX века и ранее стоял рядом с библиотекой имени Пушкина.

искусство