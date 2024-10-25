Главные новости 25 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 октября 2024 года.
Путин заявил, что Украина потеряла управление войсками в Курской области
Президент России сообщил, что ВСУ потеряли стабильное управление своими силами в Курской области. До этого Владимир Путин говорил, что российская армия окружила в регионе около двух тысяч военных ВСУ.
В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей
Модернизированные банкноты номиналом пять тысяч рублей стали появляться в российских регионах. В частности, они появились в Алтайском и Пермском краях. ЦБ представил новую банкноту номиналом 5 000 рублей в октябре 2023 года.
МВД назвало причины задержания замглавы Минэнерго Мочальникова
Накануне были задержаны экс-замминистра энергетики Яновский и замминистра Мочальников. Следствие считает, что они заключали контракты на ликвидацию убыточных шахт, работы по которым выполнялись «на бумаге».
Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников
Участники рынка электроники и бытовой техники сообщили о возможных сложностях с поставками холодильников и кондиционеров из-за новых требований Минприроды к продукции с хладагентами. Продавцы электроники также допустили рост стоимости продукции.
В Челябинской области вспыхнули беспорядки из-за убийства таксистки
В Коркине Челябинской области случились общественные волнения после убийства женщины-таксиста. Два человека были госпитализированы, их состояние стабильное.