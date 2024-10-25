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Главные новости 25 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 25 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 октября 2024 года.

Путин заявил, что Украина потеряла управление войсками в Курской области

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России сообщил, что ВСУ потеряли стабильное управление своими силами в Курской области. До этого Владимир Путин говорил, что российская армия окружила в регионе около двух тысяч военных ВСУ.

В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей

Источник: РИА "Новости"

Модернизированные банкноты номиналом пять тысяч рублей стали появляться в российских регионах. В частности, они появились в Алтайском и Пермском краях. ЦБ представил новую банкноту номиналом 5 000 рублей в октябре 2023 года.

МВД назвало причины задержания замглавы Минэнерго Мочальникова

Источник: РИА "Новости"

Накануне были задержаны экс-замминистра энергетики Яновский и замминистра Мочальников. Следствие считает, что они заключали контракты на ликвидацию убыточных шахт, работы по которым выполнялись «на бумаге».

Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников

Участники рынка электроники и бытовой техники сообщили о возможных сложностях с поставками холодильников и кондиционеров из-за новых требований Минприроды к продукции с хладагентами. Продавцы электроники также допустили рост стоимости продукции.

В Челябинской области вспыхнули беспорядки из-за убийства таксистки

В Коркине Челябинской области случились общественные волнения после убийства женщины-таксиста. Два человека были госпитализированы, их состояние стабильное.