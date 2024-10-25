На уфимской улице Правды вырубили тополя

В инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы отказались называть по телефону количество подвергаемых вырубке деревьев. В Службе по благоустройству Демского района сообщили о намерении избавиться от всех тополей вдоль дороги. По данным «Ъ-Уфа», это около 40 насаждений.