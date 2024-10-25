Будет идти дождь со снегом: Нижегородцев ждут холодные выходные

Ближайшие выходные в Нижнем Новгороде будут холодными — днем столбики термометров не поднимутся выше +6…+8 градусов. При этом в регионе ожидается снег с дождем. Правда, он тут же будет таять.
— В субботу, 26 октября, в Нижнем Новгороде воздух прогреется до +4…+5 градусов, — обещают синоптики. — В ночные часы будет еще холоднее — не больше +2…+3 градусов.
Ночью 26 октября в Нижнем Новгороде ожидается снег с дождем. Конечно, настоящим снегом это не назовешь — он тут же будет таять.
— В воскресенье, 27 октября, будет немного теплее — днем потеплеет до +6…+8 градусов. При этом сохранится пасмурная погода. А вот осадков в воскресенье уже не ожидается — ни снега, ни дождя.