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Будет идти дождь со снегом: Нижегородцев ждут холодные выходные

Дождь со снегом ожидается в Нижнем Новгороде 26 октября.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Ближайшие выходные в Нижнем Новгороде будут холодными — днем столбики термометров не поднимутся выше +6…+8 градусов. При этом в регионе ожидается снег с дождем. Правда, он тут же будет таять.

— В субботу, 26 октября, в Нижнем Новгороде воздух прогреется до +4…+5 градусов, — обещают синоптики. — В ночные часы будет еще холоднее — не больше +2…+3 градусов.

Ночью 26 октября в Нижнем Новгороде ожидается снег с дождем. Конечно, настоящим снегом это не назовешь — он тут же будет таять.

— В воскресенье, 27 октября, будет немного теплее — днем потеплеет до +6…+8 градусов. При этом сохранится пасмурная погода. А вот осадков в воскресенье уже не ожидается — ни снега, ни дождя.