Светомузыкальные представления на Уфимской колоннаде возобновятся 26 октября

В Уфе вновь возобновят светомузыкальные представления на колоннаде, установленной на городской набережной в честь дружбы Башкирии и Абхазии. Как рассказали в мэрии, представления начнутся завтра, 26 октября.
Жителей Уфы и гостей столицы приглашают насладиться световым шоу в восемь вечера. Представление будет длиться семь минут, в этом время будет играть гимны России, Башкирии и Абхазии.
— Подсветка колоннады будет работать с момента включения наружного освещения, — добавили в администрации.
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