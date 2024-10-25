Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Светомузыкальные представления на Уфимской колоннаде возобновятся 26 октября

Колоннада в честь дружбы Башкирии и Абхазии вошла в число самых притягательных мест уфимцев.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вновь возобновят светомузыкальные представления на колоннаде, установленной на городской набережной в честь дружбы Башкирии и Абхазии. Как рассказали в мэрии, представления начнутся завтра, 26 октября.

Жителей Уфы и гостей столицы приглашают насладиться световым шоу в восемь вечера. Представление будет длиться семь минут, в этом время будет играть гимны России, Башкирии и Абхазии.

— Подсветка колоннады будет работать с момента включения наружного освещения, — добавили в администрации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.