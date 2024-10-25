Подъемники в горах Сочи остановят для проведения плановых работ

Туристам будут доступны горный парк «Стрела» и одноименный подъемник, который поднимет любителей гор н высоту 1600 метров над уровнем моря. Кроме того, до Горной Олимпийской Деревни будут курсировать шаттлы. Доехать сюда также можно будет на такси или личном автомобиле.